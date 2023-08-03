За этот год в суд передали более тысячи дел о дистанционных мошенничествах в РТ

Более тысячи уголовных дел, заведенных на дистанционных мошенников, передали в суд в Татарстане в этом году. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» на тему «Раскрытие и профилактика бытовых и дистанционных мошенничеств. Новые виды мошенничества» рассказал заместитель начальника Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел по РТ Рамис Газимов.

«Задачей МВД является установление и задержание подозреваемых независимо от того, в каком регионе России они находятся. В 2023 году раскрыли кражи и мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий на 8,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего раскрыто 1763 таких преступления, в сравнении с 1627 за такой же период в прошлом году. В суд направлены дела в отношении 1016 лиц, задержанных за подобные преступления», – заявил заместитель начальника.

Рамис Газимов отметил, что количество дел, преданных в суд на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.