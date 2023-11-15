За этот год в Минздрав РТ поступило 20 жалоб на платные услуги в медучреждениях

13 письменных и семь устных обращений поступило в Министерство здравоохранения Татарстана за этот год по вопросам предоставления платных медицинских услуг в государственных учреждениях. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной вопросам реализации мер по противодействию коррупции в республиканских органах исполнительной власти, рассказал министр здравоохранения РТ Марсель Миннулин.

«На период 1 октября этого года рассмотрено 13 письменных и семь устных обращений граждан по вопросам предоставления платных медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранения. Основные вопросы указанные в обращениях: предоставление услуг на платной основе при возможности оказания медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, консультирование по вопросам предоставления платных услуг», – рассказал министр.

Также он добавил, что люди обращались по вопросам стоимости медосмотров, платных лабораторных исследований и обеспечению лекарственными препаратами в стационарных условиях.

«Все обращения рассматривались, направлялись ответы авторам в письменной форме, давались разъяснения по телефону. В случае подтверждения фактов нарушения правил предоставления платных медицинских услуг, с руководителями медицинских учреждений проводились соответствующие работы», – заверил Миннулин.