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За этот год в ДТП в Татарстане погибли 16 детей
16 детей погибли в ДТП, которые произошли в Татарстане за 10 месяцев этого года. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной состоянию аварийности на дорогах Татарстана за 10 месяцев 2023 года, рассказал начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов.
«За 10 месяцев 2023 года произошло 389 аварий, в которых погибли 16 детей и получили травмы 403 ребенка. Виновниками таких аварий чаще всего являются родители, которые не сделали все возможное, чтобы сохранить жизнь ребенка», – рассказал Гарипов.
Он привел пример, когда в Новошешминском районе девушка за рулем Renault нарушила правила, выехала на главную дорогу, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулась с большегрузом. В результате аварии двое детей погибли.
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