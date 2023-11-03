За этот год в татарстанских водоемах утонули 69 человек

С начала года на водных объектах в Татарстане погибли 69 человек. Об этом на пресс-конференции об обеспечении безопасности на водных объектах в период межсезонья и ледостава в «Татар-информе» рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

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«С начала года на водных объектах зарегистрированы 94 происшествия, в которых погибли 69 человек, из них восемь детей. Были спасены 67 человек, в том числе 11 детей», – рассказал Венедиктов.

Замруководителя отметил, что в прошлом году на водоемах Татарстана погибших было больше – 81 человек, из которых десять – это дети.

Во время летнего сезона, который в МЧС был определен с 1 июня по 31 августа 2023 года, погибли 52 человека, в том числе шесть детей. В прошлом году во время пляжного сезона погибли 57 человек, среди которых девять детей, привел статистику Юрий Венедиктов.

«Основной причиной гибели людей в летний период является купание в необорудованных спасательными постами местах, поэтому продолжалась совместная с муниципальными образованиями работа по увеличению количества оборудованных по требованиям безопасности мест купания – пляжей», – добавил он.