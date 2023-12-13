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За этот год на пожарах в Татарстане погибли 125 человек
За этот год в Татарстане произошло 4568 пожаров, в которых погибли 125 человек. Об этом на пресс-конференции в Татар-информе «О соблюдении требований пожарной безопасности при понижении температуры окружающей среды» рассказал врио заместителя руководителя Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.
«Ситуация с пожарами, к сожалению, меняется в худшую сторону. На территории Республики Татарстан по состоянию на 10 декабря этого года произошло 4568 пожаров, по сравнению с таким же периодом прошлого года это меньше почти на четыре процента, когда число пожаров составило 4737. В этом году на пожарах погибли 125 человек, это больше на 9 процентов, чем в прошлом году», – рассказал Максим Трущин.
Он добавил, что в этом году увеличилось и число травм на пожарах. В этом году пострадало 182 человека, в прошлом году травмированных было меньше на 1,7 процента – 179 человек.
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