С начала года мошенники похитили у жителей Татарстана более 3 млрд рублей

С начала 2025 года мошенники похитили у татарстанцев более 3 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал старший прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Татарстана Михаил Желаев.

Он отметил, что каждую неделю примерно 50 жителей Татарстана страдают от рук мошенников.

«У жителей республики только за этот год похитили более 3 млрд рублей. Преступниками оформляются кредиты на граждан, мошенники вынуждают жертв продавать единственное жилье», – добавил спикер.