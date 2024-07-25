За этот год Минздрав планирует охватить диспансеризацией 1,2 млн татарстанцев

В 2024 году Министерство здравоохранения Татарстана планирует провести диспансеризацию 1,2 миллиона жителей республики. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной реализации национального проекта «Здравоохранение» в Татарстане.

«Профилактическая медицина – это прежде всего работа первичного звена: поликлиник, участковых врачей и фельдшерско-акушерских пунктов. Наша главная задача - выявить риски развития серьезных заболеваний на ранних стадиях. Своевременная диспансеризация может обеспечить человеку здоровую жизнь на ближайшие 20 лет», – подчеркнул министр.

Миннуллин отметил, что 60% от планируемого числа участников диспансеризации составляет трудоспособное население, которое часто пренебрегает профилактическими осмотрами.

«У нас есть так называемая "серая зона" – люди, не посещавшие поликлиники в течение двух лет, что очень тревожно. Многие считают, что отсутствие жалоб означает хорошее здоровье, но это заблуждение. Только врачи могут выявить такие серьезные проблемы, как ожирение, гипертония или онкологические заболевания на ранних стадиях», – пояснил министр.

В заключение Миннуллин еще раз подчеркнул, что диспансеризация, проводимая в рамках национального проекта «Здравоохранение», является эффективным инструментом для выявления и предупреждения серьезных заболеваний.