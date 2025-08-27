За год из-за укусов клещей в больницы Татарстана обратились более 9 тысяч человек

Более девяти тысяч человек обратились в медицинские учреждения Татарстана с жалобами на укусы клещей. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за август 2025 года рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, старший преподаватель кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Любовь Авдонина.

«Согласно нашему мониторингу, мы видим, что 17% клещей инфицированы боррелиозом и примерно 1% инфицированы клещевым энцефалитом. Поэтому необходимо использовать все возможности, чтобы избежать укусов клещей», – привела данные Любовь Авдонина.

Она добавила, что с начала сезона в медицинские организации обратились 9505 пострадавших от укусов клещей, из них 2 364 ребенка.

«На сегодня зарегистрировано 18 случаев боррелиоза и 2 случая клещевого вирусного энцефалита», – сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.