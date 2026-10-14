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Происшествия 14 октября 2026 10:44

За этот год более 863 тысяч жителей РТ установили самозапрет на кредиты

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Более 863 тысяч человек установили самозапрет на кредиты в Татарстане. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о мошенничествах в интернете рассказал начальник отдела информационной безопасности Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Ленар Бадыков.

«В Татарстане более 863 тысяч человек с 1 марта установили самозапрет на оформление кредитов. Через МФЦ эту услугу оформили более 83 тысяч человек», – рассказал он.

#кредиты #минцифры рт #Мошенничество
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