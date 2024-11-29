За этот год 141 жительница Татарстана с ВИЧ стала мамой

В Татарстане все больше женщин с ВИЧ-положительным статусом рожают детей, причем малыши появляются на свет здоровыми. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель главного врача по медицинской части Республиканского СПИД-центра Айрат Бешимов.

«Среди ВИЧ-инфицированных увеличивается количество родов. Если мы берем 2023 год за 10 месяцев было 17 родов, то за 10 месяцев 2024 года – 141. Это говорит о том, что наши женщины активно рожают, причем вторых и третьих детей. Дети рождаются здоровыми засчет того, что женщины находятся на терапии. У них трехэтапная химиопрофилактика – дородовая, в родах и послеродовая. И если все правила соблюдаются, риски заразить ребенка составляют всего 0,5-1%, то есть в 99% рождаются здоровые дети», – отметил он.

Заместитель начальника отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова рассказала, что в этом году выявляли пять случаев заражения ВИЧ среди татарстанцев до 18 лет, за аналогичный период прошлого года было шесть таких случаев.

По словам санитарного врача, есть случаи заражения половым путем у подростков, так и путь от матери к ребенку, но эти женщины либо не знали о своем положительном ВИЧ-статусе, либо не принимали терапию, поэтому уберечь малышей от заражения не получилось.