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За это лето на дорогах Татарстана установят 60 новых камер фото- и видеофиксации
За летний период в Татарстане планируется установить 60 новых приборов фото- и видеофиксации. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о состоянии аварийности в Республике Татарстан рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов.
«Мы устанавливаем приборы фото- и видеофиксации только на аварийных участках дорог. Там, где установлены эти приборы, водители ездят без нарушений. Мы уверенно говорим, что они останавливают нарушителей. Мы планируем, что в летний период будет установлено дополнительно еще 60 приборов фото- и видеофиксации», – поделился он.
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