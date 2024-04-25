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За эпидсезон гриппом переболели больше 13 тысяч татарстанцев
Эпидемиологический сезон по гриппу и ОРВИ в Татарстане подходит к концу. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«С 1 сентября 2023 года суммарно у нас зарегистрировано 13 120 заболевших гриппом, в структуре гриппа преимущественно видели грипп А», – подвела итог санитарный врач.
За прошедшую неделю гриппом заболело всего 35 человек, в структуре всех ОРВИ он составляет 3,6%.
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