За экспозиции о защитниках Отечества школьные музеи Татарстана получат гранты до 300 тыс.

Конкурс на лучший школьный музей и музейную экспозицию, посвященные увековечиванию памяти защитников Отечества, проходит в Татарстане. Победители получат гранты до 300 тыс. рублей, рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» региональный координатор партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«Конкурс проводится совместно с Союзом краеведов России, при поддержке Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества. В 2024 году приглашаем всех принять участие в этом конкурсе, заявки принимаются до 30 апреля. Победители получат гранты по 200-300 тыс. рублей, которые для любого музея будут не лишними», — сообщила она.

В заявках участники конкурса должны представить свои концепции, рассказать, какое количество материалов о Великой Отечественной войне удалось им собрать, и какие тематические мероприятия проводят. Конкурсные заявки будет оценивать специальная комиссия при Минобрнауки Татарстана.