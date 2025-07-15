Имущество директора фирмы в РТ арестовали за экономические преступления

В Татарстане директор фирмы «БСЛ Инжиниринг» потратил аванс на сумму более 76 млн рублей, а также допустил частичное нецелевое использование аванса в размере более 1,2 млрд рублей, не предоставив при этом отчетных документов и не возвратив неиспользованные средства.

Кроме того, он не выплачивал зарплату 23 работникам на сумму более 2,8 млн рублей и уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций за 2019 и 2020 годы в размере более 145 млн рублей.

Также он совершил отчуждение имущества фирмы на сумму более 102 млн рублей при наличии признаков банкротства, причинив кредиторам ущерб в размере более 54 млн рублей.

На имущество мужчины на сумму более 94 млн рублей наложен арест. Кроме того, он погасил задолженность по зарплате перед сотрудниками фирмы на сумму более 1,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.