За эконарушения литейное предприятие Набережных Челнов ответит по трем статьям

Целый букет природоохранных нарушений обнаружили экологи на литейном предприятии Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«По обращениям граждан инспекторы Прикамского территориального управления Министерства выехали на одно из предприятий Автограда. В ходе проверки экологи обнаружили ряд нарушений в области охраны атмосферного воздуха», – отметили в пресс-службе.

Так, на предприятии не были разработаны паспорта газоочистной установки, также здесь не используется установка по улавливанию и обезвреживанию загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, а рукавные фильтры дробеметной установки нуждается в замене. Организация не встала на госучет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и не проводила инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В отношении юрлица составлены протоколы сразу по трем статьям КоАП Татарстана и России. Нарушителю выдано представление об устранении нарушений сроком на один месяц.