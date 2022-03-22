За экологическое нарушение предприятие Альметьевска оштрафовано в двойном размере

За несвоевременную уплату административного штрафа за нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, предприятию Альметьевска выписан еще один штраф. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«В 2021 году организация, осуществляющая деятельность по добыче песка в деревне Сабанчи Альметьевского района, нарушила требования лицензии на пользование недрами, за что была привлечена к ответственности. Был составлен протокол по ч.2 ст.7.3 КоАП РФ и назначен штраф в размере 400 тыс. рублей. Юридическое лицо должно было уплатить его в полном размере не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Предприятие ходатайствовало об отсрочке уплаты штрафа на один месяц и рассрочке платежа на три месяца. Согласно утвержденному графику в установленные сроки платеж не поступил», – сказано в сообщении.

По факту был составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Дело передали мировому судье Вахитовского района Казани. Судья обязал нарушителя уплатить помимо основного штрафа еще один – в размере 800 тыс. рублей. Но и тут виновное лицо, не согласившись с таким решением, составило ходатайство и обратилось в Вахитовский районный суд Казани. Суд решил снизить размер наказания до 400 тыс. рублей. Таким образом, предприятию предстоит оплатить два штрафа на общую сумму 800 тыс.