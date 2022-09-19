За два года в Казани отловили и стерилизовали 7320 бездомных собак

В татарстанской столице продолжается активная работа по решению вопроса бездомных животных. Главный акцент сделан на гуманном подходе через стерилизацию и поиск новых хозяев для брошенных питомцев. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Он напомнил, что год назад город системно взялся за решение важного социального вызова – проблемы безнадзорных животных. Для решения задачи тогда заработал проект «Казань без брошенных животных».

«Мы поставили целью сократить число бездомных животных на условиях строгого соблюдения принципов гуманизма. Город должен быть безопасным для всех его обитателей», – отметил Гиниятуллин.

Проект совместил в себе весь комплекс необходимых мероприятий: отлов, стерилизацию, вакцинацию и обратный выпуск животных. Подрядная организация проекта параллельно развивает собственный приют для бездомных животных с отдельной площадкой для щенков – с целью их дальнейшего пристраивания в дома неравнодушных казанцев.

«В 2022 году новых хозяев нашли 288 приютских собак. За два года отловлено и стерилизовано 7 тыс. 320 животных. Более 6 тыс. из них выпущено в места прежнего обитания. На доживание в приюте остались 494 собаки, признанных агрессивными», – рассказал докладчик.

Важным аспектом работы проекта «Казань без брошенных животных» стала бесплатная стерилизация хозяйских собак и кошек в жилых массивах города. Каждую субботу в поселки выезжал мобильный ветеринарный пункт. В соцсетях и рекламе была развернута пропаганда данной процедуры.

Татарстанская столица изучала международный опыт в решении вопроса с бездомными животными, отметил мэр Казани Ильсур Метшин. Оказалось, что единого успешного алгоритма действий здесь нет – везде решение ищут по-разному.

«Изучая лучшие передовые практики, мы работаем в диалоге с зоозащитниками, ветеринарами и неравнодушными горожанами. Постоянно мониторим ситуацию, обсуждаем и системно работаем, в том числе – по нормотворчеству в этом направлении», – резюмировал Ильсур Метшин.

