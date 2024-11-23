За две недели в Татарстане сдали шесть благоустроенных общественных пространств

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В 2024 году в Татарстане будет благоустроено 64 общественных пространства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы выполнены на 99%, сообщил на субботнем совещании в Доме Правительства РТ министр строительства республики Марат Айзатуллин.

Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, совещание в режиме ВКС со всеми районами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Айзатуллин сообщил, что в этом году в республике остается завершить два общественных пространства в Елабуге и Набережных Челнах. За прошедшие 14 дней по региону сдано шесть таких объектов.

Кроме того, продолжается модернизации инженерной инфраструктуры. Работа ведется по пяти республиканским и двум федеральным программам. По республиканской части, по последним данным, ведется работа по программе обеспечения населением питьевой водой, строительству и реконструкции сетей и сооружений систем водоотведения.

Федеральная составляющая касается программы модернизации инфраструктуры ЖКХ. По ней остается завершить один объект Казани — выполнение 85%.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.