За две недели в ДРКБ с травмами попали 19 детей после катания на ватрушках

В Детскую республиканскую клиническую больницу за две недели поступило 19 детей с травмами после катания на тюбингах, или как их еще называют – ватрушках. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный детский травматолог-ортопед Минздрава РТ, заведующий травматолого-ортопедическим отделением №2 ДРКБ Руслан Хасанов.

«К прошлой пятнице было 9 человек, которых привезли в ДРКБ после катания на ватрушках. Сейчас у нас уже 19 таких пациентов, то есть 10 человек с последним выпавшим снегом прибавилось», – рассказал врач.

Медики ДРКБ поставили маленьким пациентам 9 ушибов и 10 переломов различных частей тела. По словам врача, ежегодно поступают дети с самыми разными травмами после катания на ватрушках. Это и повреждения конечностей, и ключиц, и головы, и позвоночника.

Травматолог подчеркнул, что порой поступают ребята с очень тяжелыми повреждениями, бывают и летальные исходы. Ведь многие катаются где придется, а не на специализированных горках.