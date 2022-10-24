За две недели в РТ на телефоны доверия поступило 200 звонков, связанных с мобилизацией

За последние две недели на телефоны доверия в Татарстане поступило около 200 звонков, связанных с вопросами о частичной мобилизации. Об этом «Татар-информу» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Подобные обращения поступают на разные номера. По единому молодёжному телефону доверия поступило порядка 50 звонков, также обращаются и на детский телефон доверия за психологической консультацией по вопросам частичной мобилизации. Общее число таких звонков – порядка 200 за последние две недели», – сказал глава молодежного ведомства.

По его словам, обращаются люди в состоянии тревоги, которые не могут справиться с тяжелой эмоциональной нагрузкой в связи с мобилизацией кого-то из членов семьи. Помимо звонков, татарстанцы приходят за консультацией в центры психологической поддержки молодежи.

Единый молодежный телефон доверия работает в Татарстане по номеру 8-800-555-22-20, детский телефон доверия 8(800)-2000-122. Обращения по ним анонимны, консультацию можно получить круглосуточно.