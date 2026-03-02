За две недели рейда в Казани поймали более тысячи водителей без ремня безопасности

За две недели рейда «Ремень безопасности» в Казани поймали 1037 непристегнутых водителей.

Как сообщили в ГАИ Казани, мероприятие проводилось для профилактики и пресечения подобных нарушений. Несмотря на то, что пристегивание не влияет на количество аварий, оно уменьшает тяжесть последствий ДТП, сокращая число пострадавших. В ведомстве напомнили, что за неиспользование ремней или шлема, в случае езды на мототранспорте, грозит штраф в 1,5 тысячи рублей.

«Не забывайте, что в автомобиле действует принцип коллективной ответственности. Если кто-то из сидящих в салоне решил не пристегиваться, то такой человек становится источником повышенной опасности в случае ДТП. Он может не только травмировать себя, но и других. В момент удара или даже резкого торможения незафиксированный в салоне человек мгновенно ускоряется с такой силой, что никакая реакция не сможет удержать тело, которое может отбросить в любом направлении», – отметил начальник Госавтоинспекции Казани Михаил Савин.