За две недели мая объем отходов в западной зоне Татарстана вырос в три раза

В период с 1 по 14 мая объем вывезенных отходов региональным оператором УК ПЖКХ в Татарстане вырос в три раза. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«За две недели регоператор вывез более 30 тыс. тонн отходов. Из них более 5 тыс. тонн было отправлено на сортировочные линии. Наиболее острая ситуация наблюдалась в пригородных поселках. Контейнерные и бункерные площадки в населенных пунктах Константиновка, Сухая река, Северный, Вознесенье, Салмачи захламляются строительными отходами, ветками и растительными остатками. Кроме того, на площадки накопления ТКО незаконно сбрасываются изношенные автомобильные шины и покрышки, относящиеся к четвертому классу опасности», - сказано в сообщении.

Так, бункеры для ТКО в поселке Вознесенье Старательном переулке были забиты автомобильными покрышками. Для их вывоза пришлось задействовать дополнительную технику. Согласно статье 8.2 КоАП РФ, за захламление стройотходами, прилегающими к контейнерным площадкам, нарушителям грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей для юридических лиц.