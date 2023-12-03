За две недели автоинспекторы Казани поймали более 650 молодых водителей, нарушивших ПДД

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С 15 по 30 ноября на территории Казани автоинспекторами было проведено профилактическое мероприятие «Молодой водитель». В результате 658 водителей, имеющих стаж вождения до 2-х лет, были привлечены ответственности, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Отмечается, что всего автоинспекторами проверено 1597 «молодых» водителей. С обучающимися в автошколах проведено 54 беседы.

По данным ведомства, за десять месяцев 2023 года в Казани произошло 129 ДТП с участием водителей со стажем управления до 2-х лет. Это на 17,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате 8 человек погибли и 160 получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и призывает всех участников быть крайне внимательными и осторожными.