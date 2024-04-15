За две недели апреля в Казани привели в порядок почти 300 дворов

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С начала двухмесячника по санитарной очистке города, который стартовал 1 апреля, с территории Казани вывезли более 25 тысяч кубометров отходов, в порядок привели почти 300 дворов. На этой неделе работы по очистке города будут усилены — к уборке присоединятся сотрудники предприятий различных форм собственности и жители, сообщил замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

На первоначальном этапе в санитарной очистке города были задействованы представители подрядных организаций жилищно-коммунального хозяйства и предприятий по содержанию улично-дорожной сети. За две недели они очистили 8 млн кв. метров дорог, отмыли ограждения протяженностью 38 км, почти 400 остановочных павильонов, свыше 9,8 тыс. дорожных знаков, 79 светофоров, а также более 1,5 тыс. опор наружного освещения.

«Пристальное внимание уделяется объектам улично-дорожной сети, дворам и территориям промышленных предприятий. Также в фокусе — гаражные кооперативы, объекты торговли, начиная от фасадов и ограждений, заканчивая прилегающими участками. Кроме того, в городе ликвидируют несанкционированные свалки и навалы мусора», — отметил Игорь Куляжев.

Начальник Управления административно-технической инспекции исполкома Наиль Минвалеев напомнил собственникам о правилах содержания городских объектов и благоустройстве прилегающих к ним территорий. Так, например, уборку возле домов ежедневно должны завершать к 8:00. Ограждения, навесы и контейнеры следует отремонтировать и очистить от любых объявлений. Недопустимо переполнение емкостей, важно оперативно осуществлять подбор оставшегося после загрузки мусора. После санитарной обрезки деревьев порубочные остатки должны быть убраны в день проведения работ.

Заборы и ограждения на территории промышленных предприятий, торговых и административных организаций следует отремонтировать и покрасить, а прилегающую территорию убрать и в ходе рабочего дня поддерживать в чистоте. Собственникам рекомендуют обратить внимание также и на состояние цоколей, крыльцец зданий после зимы. В прошлом году количество нарушений по эксплуатации входных групп выросло в 5,5 раз.