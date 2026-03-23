Экономика 23 марта 2026 12:17

За два ярмарочных дня в РТ фермеры продали сельхозпродукцию на 189 млн рублей

За два ярмарочных дня в Татарстане фермеры реализовали сельскохозяйственную продукцию на сумму 189,9 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Было завезено 220,9 тонны овощей, в том числе 116,6 тонны картофеля, а также 36,8 тонны разливного молока, 55,1 тонны сахара, 358,3 тыс. штук куриных яиц, 204,6 тонны мяса. Для проведения ярмарок было задействовано более 1,7 тыс. единиц транспорта», – говорится в сообщении.

Весенние сельскохозяйственные ярмарки открылись в Татарстане 14 марта, их работа продлится до 26 апреля. Торговые площадки работают в Казани, Набережных Челнах, в Зеленодольском и Нижнекамском районах. С различной периодичностью ярмарки будут проходить в других муниципалитетах.

Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

