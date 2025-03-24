За два ярмарочных дня татарстанцы купили сельхозпродукции на 130,5 млн рублей

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За два ярмарочных дня в Татарстане фермеры продали сельхозпродукции на сумму 130,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Было реализовано 214,6 тонны овощей, в том числе 120,3 тонны картофеля, а также 36,6 тонны разливного молока, 63,1 тонны сахара, 333,7 тыс. штук куриных яиц, 163,9 тонны мяса, в том числе 85 тонн говядины», – отметили в министерстве.

Для проведения ярмарок было задействовано более 1,5 тыс. единиц транспорта.

Сельскохозяйственные ярмарки возобновили работу в Татарстане 15 марта. На них горожане могут купить продукты фермеров, кооперативов и сельхозпредприятий по ценам ниже, чем в торговых сетях.