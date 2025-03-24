news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 24 марта 2025 18:52

За два ярмарочных дня татарстанцы купили сельхозпродукции на 130,5 млн рублей

Читайте нас в
Телеграм
За два ярмарочных дня татарстанцы купили сельхозпродукции на 130,5 млн рублей
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За два ярмарочных дня в Татарстане фермеры продали сельхозпродукции на сумму 130,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Было реализовано 214,6 тонны овощей, в том числе 120,3 тонны картофеля, а также 36,6 тонны разливного молока, 63,1 тонны сахара, 333,7 тыс. штук куриных яиц, 163,9 тонны мяса, в том числе 85 тонн говядины», – отметили в министерстве.

Для проведения ярмарок было задействовано более 1,5 тыс. единиц транспорта.

Сельскохозяйственные ярмарки возобновили работу в Татарстане 15 марта. На них горожане могут купить продукты фермеров, кооперативов и сельхозпредприятий по ценам ниже, чем в торговых сетях.

#сельхозярмарка #сельхозпродукция
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В конце апреля жителей Татарстана ждет сокращенная рабочая неделя

В конце апреля жителей Татарстана ждет сокращенная рабочая неделя

23 марта 2025
Чай с хазратом: «На Ураза-байрам приготовьте всем подарки, чтобы праздник был праздником»

Чай с хазратом: «На Ураза-байрам приготовьте всем подарки, чтобы праздник был праздником»

23 марта 2025