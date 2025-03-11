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Происшествия 11 марта 2025 18:56

За два месяца в Татарстане зафиксировали 99 случаев острых отравлений алкоголем

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В Татарстане за январь и февраль зарегистрировано 99 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, что на уровне аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по РТ.

Основная доля отравившихся – жители республики в возрасте 18 лет и старше – 88%; на подростковое население приходится – 8% среди детей – 4%.

Среди несовершеннолетних пять случаев зарегистрировано в Нижнекамском районе, три случая – в Казани, два случая – в Набережных Челнах, по одному случаю – в Бугульминском и Лениногорском районах. Большая часть отравивших – мужчины.

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