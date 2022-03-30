За два месяца в России в два раза сократилось число компаний с работниками на удаленке

Еще в начале февраля в каждой второй компании России работали сотрудники на удаленке, то сейчас, в конце марта, — только в каждой четвертой. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Сотрудники, переведенные на удаленку из-за пандемии, остались только в каждой четвертой компании. Чаще всего дистанционно трудятся программисты, бухгалтеры и менеджеры по продажам», — отмечают аналитики.

Как выяснилось в ходе исследования, работодатели из Москвы держат сотрудников на удаленной работе чаще, чем компании из Санкт-Петербурга и регионов.

В начале февраля дистанционно работники трудились в каждой второй организации. При этом во время первой волны пандемии коронавируса, в мае 2020 года, удаленку практиковали 59% компаний.

Одновременно заметно сократилась и доля удаленных сотрудников в общей штатной численности предприятий и организаций.