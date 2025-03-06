За два месяца в ДТП на дорогах Татарстана пострадал 41 ребенок

С начала года в ДТП на дорогах Татарстана пострадал 41 ребенок. Об этом сегодня на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения в Кабмине РТ рассказал начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов.

«В текущем году с участием детей до 16 лет произошло 35 ДТП, в них 41 получили травмы», – отметил он.

Рост числа ДТП с детьми отмечается в Азнакаевском, Апастовском, Заинском, Зеленодольском, Лаишевском и Тюлячинском районах.

Главный госавтоинспектор РТ напомнил, что в прошлом году на дорогах Татарстана погибли трое детей и 184 получили травмы.

Он также затронул вопрос аварийности по неосторожности самих детей. Так, с начала года в республике зафиксировано 3 таких ДТП, в которых 3 ребенка получили ранения.

Гарипов напомнил о важности обучения детей правилам безопасного поведения на дороге. По его словам, с начала года автоинспекторы провели беседы по безопасности дорожного движения в более чем 600 школах, охватив свыше 35 тысяч детей. Эта профилактическая работа будет продолжена перед весенними школьными каникулами.