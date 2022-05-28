За два месяца Минэкологии РТ оштрафовало за свалки 3,3 тыс. человек

В период санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане выявлено 7 тыс. нарушений, к административной ответственности привлечены более 3,3 тыс. человек. Об этом сегодня на республиканском совещании в режиме видеоконференции в Доме Правительства РТ сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.

«Жители Казани неоднократно жаловались на специфический запах и загрязнение дорог столицы. Как выяснилось, компанией «Эфес» в результате нарушений правил перевозки отходов сырой дробины, допускалось ее протекание на поверхность дорог по пути следования. Ежедневно компанией отгружается около 10 автомобилей, которые проезжают по всему городу, все это выливается на наши дороги и попадает в водные объекты», - сказал он.

Министр привел еще один негативный пример, по которому возбуждено уголовное дело. Это сброс токсичного вещества и захоронение производственных отходов в селе Екатериновка Ютазинского района. Комиссией по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района было принято решение о рекультивации данного участка с выемкой грунта и дальнейшей утилизацией.

Кроме того, в Советском районе Казани на землях, выделенных для многодетных семей, была обнаружена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов. По данному факту экологи направили в правоохранительные органы письма. Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценивается в 137 млн рублей.

Всего за время двухмесячника по республике было ликвидировано 3,8 тыс. мест несанкционированного размещения отходов, что составляет 85%. Количество выявленных свалок по сравнению с прошлым годом увеличилось за счет активной позиции муниципальных районов и жителей республики. Однако по площади свалки стали меньше, основная их часть — это небольшие навалы мусора, отметил Шадриков.