За два месяца 2024 года в России потратили 431 млрд рублей на нацпроекты

431,2 млрд рублей – именно столько (предварительно) потратили из бюджета РФ на реализацию национальных проектов за январь-февраль 2024 года. По данным Минфина России, данная сумма составляет 14,3% от плановых бюджетных назначений.

Уточняется, что по уровню исполнения национальных проектов в министерстве выделили такие сферы, как «Культура» (44,1%), «Наука и университеты» (33,3% – 53 млрд потрачено из 159,3 выделенных), «Производительность труда» (22,4% или 1,1 млрд потрачено из 5,2 млрд выделенных), «Здравоохранение» (20,4% или 285,7 млрд выделили, а потратили 58,3 млрд) и «Цифровая экономика РФ» (18,1% или 148,2 млрд выделили, а 26,7 млрд реализовали).

Также исполняются проекты в сфере демографии (17,5%: выделено – 889 млрд, потрачено – 156 млрд), туризма (15,7%; выделено – 44,1 млрд, потрачно – 6,9 млрд), образования (12,8%; 237,1 млрд запланировано, а потрачено – 30,2 млрд), экологии (12,3%; 78,2 и 9,6 млрд соотвественно), международной кооперации (7,9% или 10,9 млрд реализовали из 138,2 млрд выделенных) и жилья (а также городской среды) (6,4%; 122,5 млрд и 7,8 млрд соответсвенно).

Чуть меньше уровень исполнения в нацпроектах по строительству и ремонту дорог (6,2%), модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (5,4%), малого и среднего предпринимательства (МСП) (2,6%), а также в сфере беспилотных авиасистем (0,9%).

Отметим, что всего в 2024 году на нацпроекты в бюджете РФ пердусмотрели более 3 трлн рублей.