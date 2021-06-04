За два года в управлении ветеринарии РТ выявлено два случая сокрытия сведений о доходах

За два года в Главном управлении ветеринарии Кабинета Министров Татарстана выявлено два случая сокрытия сведений о доходах. Об этом сообщил начальник ведомства Алмаз Хисамутдинов на совещании о мерах по профилактике коррупционных правонарушений.

«В 2019 и в 2020 годах на комиссии по урегулированию конфликта интересов в управлении было рассмотрено по одному представлению прокуратуры республики в отношении государственных служащих по факту предоставлений неполных и недостоверных сведений о доходах. Приказом управления госслужащим объявлены замечания», — сказал докладчик.

Хисамутдинов подчеркнул, что в управлении ведется работа по противодействию и профилактике коррупционных правонарушений, по выявлению и последующему устранению причин коррупции в области ветеринарии.

По его словам, к коррупциогенным должностям в управлении ветеринарии можно отнести работу подразделений, распределяющих выделенные финансовые средства, формирующие госзаказ на поставки товаров, а также осуществляющие контрольные и надзорные функции.

«Для недопущения и предотвращения коррупционных нарушений работа построена таким образом, чтобы все было максимально открыто для общественности, с соблюдением всех требований закона», — заявил начальник ГУВ Кабмина.

Хисамутдинов отметил, что в управлении работают телефон доверия и интернет-приемная, сообщения о проявлении коррупции туда не поступали. «Коррупционные преступления в сфере контрольно-надзорной деятельности управления ветеринарии не выявлены», — заверил он.

Завотделом антикоррупционных проверок Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша добавила, что «ветеринарная служба также относится к сферам, подверженным коррупционным рискам».

«К сожалению, имеются факты нарушений и в вашей сфере. Так, в 2018 году сотрудники государственного ветеринарного объединения одного из муниципальных образований на территории плодово-овощной базы внесли в журнал ветеринарно-санитарной экспертизы растительных и пищевых продуктов ложные сведения о якобы проведенных лабораторных экспертизах растительной продукции, которую фактически не производили. А также внесли ложные сведения в акты списания ветеринарных конфискатов», — рассказала она.

При этом, по ее словам, изъятая для проведения проб продукция не уничтожалась, а присваивалась ветеринарными врачами для собственных нужд. «Фактически проверка качества продукции не производилась, а в качестве результатов экспертизы указывалось среднее значение. Были незаконно выданы разрешения на реализацию растительной продукции, что создало угрозу жизни и здоровья потребителей», — продолжила докладчик.

Шрша заметила, что в управлении ветеринарии за последнее время активизирована работа по противодействию коррупции. «Вы знаете, что в вашей сфере имеются факты конфликта интересов. Отрадно, что в последнее время вами были приняты меры по урегулированию конфликта интересов, то есть конкретные меры, которые устранили выявленные нарушения», — заключила она.