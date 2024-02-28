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За два года в России следователи возбудили 303 уголовных дела о фейках про ВС РФ
Следственный комитет РФ с марта 2022 года возбудил 303 уголовных дела о публичном распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил России. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.
Отмечается, что в суды направлено 147 дел в отношении 149 лиц. При этом более 100 таких дел было возбуждено в 2023 году.
Бастрыкин отметил, что также возбуждено 99 уголовных дел о дискредитации российской армии. Перед судом за данные преступления предстали 60 человек.
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