За два года татарстанские глэмпинги получили полмиллиарда субсидий от государства

В Татарстане с 2022 по 2024 год субсидии от государства получил 31 проект по строительству модульных некапитальных средств размещения — глэмпингов. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине республики рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Общая сумма средств на эту меру составила 521 млн рублей», — отметил Иванов.

Спикер также добавил, что субсидии для реализации проектов были выделены в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (инициированного, как и другие нацпроекты, Президентом РФ Владимиром Путиным).

Глава государства ранее отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен Путин.