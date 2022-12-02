За два года Татарстан переоборудует еще 16 «Доброшкол» для особенных детей

В Татарстане проживают более 29 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья. Свыше 17 тыс. из них — дошколята, а еще более 12 тыс. — школьники. Такие данные привела сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник Управления общего образования Минобрнауки РТ Татьяна Алексеева.

«В республике работают 554 детских сада с группами компенсирующей направленности. Увы, дети не становятся здоровее, и поэтому наша задача заключается в том, чтобы их максимально подготовить к школе», — заметила она.

Спикер напомнила, что в 2020 году при Казанском федеральном университете был открыт отдельный детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра. В будущем этот детский сад должен стать ресурсным центром.

Кроме того, в Татарстане более 500 школ реализуют адаптивные образовательные программы, в них обучается свыше 4 тыс. детей. В регионе создана сеть специализированных учреждений, которые реализуют образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам. В этих учреждениях обучаются более 7 тыс. детей.

«В рамках нацпроекта „Образование“ (национальные проекты воплощаются в жизнь по инициативе Президента РФ Владимира Путина — прим. Т-и) реализуются мероприятия „Доброшколы“. С 2019 года Татарстан является участником проекта по поддержке образования детей с особенностями в развитии. За четыре года 23 школы оснащены специализированным оборудованием на 127 млн рублей», — проинформировала Алексеева.

В частности, в «Доброшколах» оборудованы кабинеты психологов, логопедов, швейного дела, технологии. Созданы спортивные залы, обустроены библиотеки.

Представитель Минобрнауки РТ добавила, что в 2023-2024 годах еще 16 школ для детей с особенностями в развитии будут оснащены новым оборудованием. На эти цели будет выделено 134 млн рублей, в том числе более 108 млн — из федерального и более 25 млн — из регионального бюджета. Кроме того, в регионе постоянно обновляются адаптивные образовательные программы, уточнила она.