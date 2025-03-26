Мишустин: За два года рост российской экономики превысил европейский в 6 раз

За два года рост российской экономики превысил европейские в шесть раз, сказал Премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.

«За два года рост отечественной экономики превысил европейский почти в шесть раз. А в ряде этих государств уже наблюдается рецессия. Например, экономика Германии все это время сокращается», – привел в пример Мишустин.

За прошлый год рост ВВП составил 4,1%, показатель впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей в номинальном выражении.

Успех российской экономики – это, в первую очередь, заслуга граждан, трудовых коллективов многих отечественных компаний, отметил Мишустин. Локомотивом роста стал внутренний спрос – как инвестиционный, так и потребительский.

Реальные доходы россиян выросли на 8,5%. Это произошло благодаря реализации ряда социальных программ и на фоне рекордного снижения уровня безработицы, отметил Премьер.