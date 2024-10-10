«За два года партнеров стало в 5 раз больше»: СИБУР провел день поставщика в Казани

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Факторы успешного партнерства и планы по совместному развитию бизнеса на 2025 год между СИБУРом и компаниями малого и среднего бизнеса Татарстана и других регионов России обсудили на Дне поставщика холдинга «Стратегическое партнерство — фундамент успешного будущего», прошедшем в казанском IT-парке имени Башира Рамеева при участии Министерства экономики РТ.

«Подобные мероприятия способствуют выстраиванию эффективной кооперации малого и среднего бизнеса, что становится особенно актуальным в текущих экономических условиях, и задачах обеспечения технологического суверенитета», – отметила первый заместитель министра экономики Татарстана Наталья Кондратова, приветствуя участников мероприятия.

Она рассказала, что за два года в Татарстане проведено 7 дней поставщиков с участием более 20 крупных предприятий. Если же говорить про компанию СИБУР, то это уже второй день поставщика в республике за это время. «Особенно хочется отметить, что более 300 предпринимателей Татарстана уже стали поставщиками крупного бизнеса и заключили контракты на сумму более 2 млрд рублей. Малый и средний бизнес является фундаментальной основой развития экономики. В Татарстане насчитывается более 173 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, а доля занятых жителей республики в них превышает 40% от общего числа занятых в Татарстане», – добавила Кондратова.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Она отдельно поблагодарила компанию СИБУР за проведение дня поставщика и подобных этому событию мероприятий.

В свою очередь генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин подчеркнул, что подобные мероприятия положительно влияют на развитие и прибыль как поставщика, так и покупателя, причем эффект они дают весьма ощутимый.

«Недавно мы провели анализ на тему изменений за два года, после проведения таких активных встреч и по некоторым видам услуг партнеров предприятий СИБУРа в Татарстане стало в 5-6 раз больше, это буквально за какие-то 2 года», – привел он пример.

Сафин добавил, что по Казаньоргсинтезу за 2023 год было заключено 1,4 тыс., а по Нижнекамскнефтехиму более 2,2 тыс. договоров. Причем в 2024 году за 9 месяцев эти же цифры уже были достигнуты, а концу года их количество возрастет. Он добавил, что средняя стоимость контрактов превышает десятки миллионов рублей. «Надеюсь эта площадка позволит найти новых партнеров, новые горизонты для процветания бизнеса с обоих сторон», – заявил Сафин.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В свою очередь управляющий директор СИБУРа Антон Бурдин поделился, что общий объем собственных закупок СИБУРа в рамках реализации инвестиционных проектов и по поставке оборудования и материалов для обеспечения деятельности предприятий в 2025 году превысит 200 млрд рублей.

«В закупках компании активное участие принимают поставщики из Татарстана. За последние два года – 2023 год и 9 месяцев 2024 года, общая сумма закупок СИБУРа у компаний Татарстана составила 85 млрд рублей. 50 млрд рублей пришлось на закупки работ и услуг, 35 млрд рублей — на материально-техническое обеспечение», – отметил Бурдин.

Он подчеркнул, что объем закупок для производственных нужд увеличился на 27%, что подчеркивает важность татарстанских поставщиков в обеспечении стабильности производственных процессов не только на предприятиях в республике, но и в других регионах страны.

«Объем контрактов по тендерным процедурам татарстанских компаний также высок: за 9 месяцев 2024 года он составил 36,5 млрд рублей, это на 73% выше показателя 2023 года. Эти данные свидетельствуют о высокой конкурентоспособности и значимом вкладе предприятий Татарстана в развитие ключевых проектов компании», – заключил Бурдин.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В самом мероприятии приняли участие более 500 представителей компаний из разных отраслей экономики. Гостям события презентовали векторы развития СИБУРа, определяющие самые востребованные направления закупок, а также ответили на самые актуальные вопросы.

Помимо этого, участники посетили круглые столы по обеспечению закупочной деятельности компании, а также B2B-переговоры по различным направлениям: оборудования и материалов, химической продукции, сырья, тары и упаковки, ИТ-оборудования и программного обеспечения, закупок для инвестиционных проектов.