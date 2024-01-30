За два года около 8 тыс. гостей из Москвы и Питера приобрели турпакеты в Татарстан

В Татарстан на субсидированных в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» чартерах за два года, с 2022-го по 2024-й, прибыли почти 8 тыс. туристов. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине республики рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«В рамках этой программы мы реализовали чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. За два года было осуществлено 46 рейсов, на которых в республику прибыло почти 8 тыс. туристов. Это люди, которые покупали турпакеты», — отметил спикер.

Иванов также подчеркнул, что загрузка на каждом из этих рейсов превышала 90%.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.