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За два года около 8 тыс. гостей из Москвы и Питера приобрели турпакеты в Татарстан
В Татарстан на субсидированных в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» чартерах за два года, с 2022-го по 2024-й, прибыли почти 8 тыс. туристов. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине республики рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.
«В рамках этой программы мы реализовали чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. За два года было осуществлено 46 рейсов, на которых в республику прибыло почти 8 тыс. туристов. Это люди, которые покупали турпакеты», — отметил спикер.
Иванов также подчеркнул, что загрузка на каждом из этих рейсов превышала 90%.
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