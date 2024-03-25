За два года новые авто в России подорожали почти на 1 млн рублей

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За последние два года стоимость нового авто в России выросла на 49% или на 970 тыс. рублей, сообщает «Автостат».

По данным аналитического агентства, в 2023-м средняя стоимость новой «легковушки» составила 2,96 млн рублей. Для сравнения: в 2021 году ценник был около 1,99 млн рублей.

При этом на 49% выросли и цены на б/у авторынке. В 2023 году поддержанный авто стоил 1 млн рублей в среднем, тогда как в 2021-м – около 670 тыс. рублей (+330 тыс. рублей за два года).

Причем по сравнению с 2019 годом цены на новые авто выросли вообще в два раза. Тогда средний ценник авто «из салона» был равен 1,57 млн рублей. Аналогично за четыре года подорожали и поддержанные авто (в 2019-м б/у машина стоила около 490 тыс. рублей).