За два года киберарену в IT-парке имени Рамеева посетили почти 550 тыс. человек

Два года назад в казанском IT-парке имени Башира Рамеева открыли первую в Татарстане государственную киберспортивную площадку. Ожидается, что число посетителей «Киберпарк Арены» к концу 2024 года достигнет 550 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Ведомство также замечает, что киберарена готова к масштабированию и превращению в полноценную франшизу.

«Киберпарк Арена» проводит мероприятия мирового уровня, среди которых — «Игры будущего» (тестовые, отборочные, групповые этапы и гранд-финал по различным дисциплинам), киберспортивный чемпионат стран Организации исламского сотрудничества, спортивное программирование Тинькофф Solution Cup и ATOM Digital Стрим с участием Mia Boyka и хедлайнеров АТОМ. А также Фестиваль фиджитал-спорта в муниципалитетах Татарстана и «Фиджитал-игры» (в рамках программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования, запущенной по поручению Президента РФ Владимира Путина).

Директор IT-парка Руслан Власов и руководитель проекта Семён Матюшко обсудили особенности работы площадки, преимущества и недостатки, экосистему, достигнутые успехи и глобальные планы на 2025 год.

«Киберспорт является важным направлением для развития IT-сферы и цифровой индустрии в целом. Мы готовы развиваться в этой области, наши цели и планы на следующий год очень амбициозные», — подчеркнули в Министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.