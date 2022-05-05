За два года избыточная смертность от коронавируса в мире составила более 14,9 млн

Избыточная смертность от коронавируса за два прошедших года составила 14,9 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

«Количество смертей, прямо или косвенно связанных с пандемией Covid-19, с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года составило приблизительно 14,9 млн (от 13,3 млн до 16,6 млн)», – сказано в сообщении.

Избыточной смертностью называют разницу между числом смертей, зарегистрированных в мире, и числом летальных исходов, которое «можно было бы ожидать при отсутствии пандемии, если основываться на данных прежних лет».

Во всемирной организации обратили внимание на то, что 84% летальных ковид-случаев в 2020 и 2021 годах пришлись на страны Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. От Covid-19 умерло больше мужчин (57%), чем женщин (43%).