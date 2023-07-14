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Экономика 14 июля 2023 17:13

За два года число глэмпингов в Татарстане выросло в семь раз

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Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с владельцами глэмпингов — небольших домиков на лоне природы.

Два года назад на такой же встрече обсуждали — насколько это перспективно. За это время домиков для загородного отдыха стало больше в семь раз.

Во время беседы Раис республики призвал предпринимателей уделять больше внимания отдыхающим, чтобы им хотелось отдыхать в своей стране и республике. Подробности разговора в сюжете «ТНВ».

#Рустам Минниханов #глэмпинги
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