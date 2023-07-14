За два года число глэмпингов в Татарстане выросло в семь раз

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с владельцами глэмпингов — небольших домиков на лоне природы.

Два года назад на такой же встрече обсуждали — насколько это перспективно. За это время домиков для загородного отдыха стало больше в семь раз.

Во время беседы Раис республики призвал предпринимателей уделять больше внимания отдыхающим, чтобы им хотелось отдыхать в своей стране и республике. Подробности разговора в сюжете «ТНВ».