За два года благодаря прокуратуре 47 сирот в Татарстане получили жилье

Вопросы своевременного обеспечения детей-сирот положенным по закону жильем являются одними из приоритетных в деятельности прокуратуры Татарстана.

Как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, в 2020-2021 годах надзорное ведомство направило в суд 58 исков с требованием обеспечить сирот жилыми помещениями.

«55 исков удовлетворены, по двум искам производства прекращены в связи с добровольным выполнением требований прокурора и предоставлением жилья сироте, еще один иск остается в производства суда», – пояснил Руслан Галиев.

За два года благодаря прокуратуре обладателями жилья в Казани, Челнах и Нижнекамске стали 47 сирот.

По данным на 1 января 2022 года в республике в «очереди» на получение жилья находятся 1035 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Стоит отметить, что ежегодно при формировании республиканского бюджета прокуратура ставит вопрос об увеличении размера выплат для приобретения жилья для сирот.

В результате, во многом благодаря прокуратуре, размер финансирования на приобретение квартир существенно увеличился. Если в 2020 году из республиканского и федерального бюджетов на данные цели направлялось 373 млн рублей, то в 2021 году эта цифра стала в два с лишним раза больше – 840 млн рублей.

«В 2022 году в целях обеспечения детей-сирот жильем планируется выделить свыше 959 млн рублей, из них 903,5 млн из республиканского бюджета, и более 56 млн из федерального бюджета», – отметил Галиев.