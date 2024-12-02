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Происшествия 2 декабря 2024 08:33

За два дня во время протестов у парламента Грузии пострадали 113 сотрудников МВД

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В результате протестов возле парламента в Тбилиси за несколько дней получили ранения более 110 сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявили в МВД Грузии.

«Правоохранители получили различные травмы и сейчас получают необходимую медицинскую помощь. Всего за период проведения акций пострадали 113 полицейских, четверо из которых продолжают находиться в клинике», – цитирует ТАСС.

Митинг в центре Тбилиси начался вечером в воскресенье. Сначала участники были вытеснены от здания парламента, а утром в понедельник их также вытеснили из центральной части города, где они оставались на протяжении всей ночи. Протестующие добрались до станции метро «Руставели», где сотрудники правоохранительных органов перекрыли подходы со всех сторон.

Серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.

#Грузия #акции протеста
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