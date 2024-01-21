За два дня в Татарстане задержано более 170 пригородных поездов

20 и 21 января в Татарстане из-за непогоды задержан 171 пригородный поезд: 71 — в субботу и 100 — в воскресенье. Об этом говорится в телеграм-канале Миндортранса республики.

Задержка в пути составила от 15 минут до 4 часов. О перебоях в движении пассажиров оповещали на горячей линии ОАО РЖД и компании «Содружество».

«Там, где была возможность, организована выдача воды и печенья, на отдельных вокзалах пассажирам предоставлялся горячий чай», — сообщили в Миндортрансе Татарстана.

Кроме того, из-за закрытия автобусного сообщения на ряде направлений значительно вырос пассажиропоток. Максимальная населенность наблюдалась на маршрутах Ижевск — Нижнекамск, Казань — Ульяновск, Казань — Свияжск, Арск — Казань. Для удобства пассажиров на некоторых направлениях, в том числе Казань – Йошкар-Ола, была увеличена составность поездов.

Для пассажиров, которые двигались с пересадками на поезда дальнего следования, было организовано информирование. Также для них предусмотрели возможность размещения на вокзалах, возврат билетов либо вариант с побором альтернативных составов.

«20 января ППК „Содружество“ организована доставка пригородным поездом Нижний Новгород — Казань 57 пассажиров авиарейса Шарм-эль-Шейх — Казань, который из-за неблагоприятных погодных условий не смог совершить посадку в столице Татарстана», — привели пример в министерстве.

Получить информацию о движении пригородных поездов можно по номеру 8(937)625-04-33, в WhatsApp компании «Содружество» по номеру, указанному выше, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».