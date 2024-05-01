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За два дня в открытии велосезона в Казани приняли участие более 820 человек
В двухдневном открытии велосезона в Казани приняли участие свыше 820 человек. Об этом сообщили организаторы заезда в группе KazVel. Напомним, церемония открытия велосипедного сезона в столице Татарстана продлилась два дня: 28 и 29 апреля. За эти дни местные велосипедисты проехались вокруг набережной реки Казанки и съездили в Свияжск.
Как подчеркнули в сообществе, с каждым годом количество велосипедистов, участвующих в городском открытии сезона, растет. Это говорит о том, что популярность велодвижение в Казани увеличивается, подчеркнули в группе.
Для сравнения: в прошлом году в открытии велосезона приняли участие чуть больше 350 человек, согласно статистике данного телеграм-канала.
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