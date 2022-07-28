За два дня в Казани из окон жилых домов выпали двое маленьких детей

В минувший вторник в отдел полиции «Танкодром» поступило сообщение, что из окна выпал 4-летний ребенок. Мальчика с тяжелыми травмами доставили в больницу, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

На следующий день ОП «Восход» поступило аналогичное сообщение – из окна выпал годовалый малыш.

«В настоящее время сотрудниками полиции во взаимодействии с представителями органов системы профилактики тщательным образом изучаются обстоятельства всех инцидентов, а также устанавливаются факты, которые могли стать причинами трагедий», – пояснили в пресс-службе управления.

Полицейские напоминают родителям, что оставлять детей дома одних без присмотра очень опасно. На окнах необходимо установить специальные решетки либо замки, которые ребенок не сможет открыть. Кровати, стулья, столы и диваны нужно отодвинуть от подоконников. Не стоит показывать малышу, как открывается окно. Кроме того, родителям нужно объяснить детям, что даже подходить к открытому окну либо опираться на москитную сетку очень опасно.

