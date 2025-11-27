За два дня участники из Татарстана представили 31 номер на Российской студвесне

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани второй день проходит конкурсная программа Российской студенческой весны. Делегация республики состоит из 75 студентов десяти вузов: КФУ, КГЭУ, КНИТУ-КХТИ, КНИТУ-КАИ, КГАСУ, АСО, КГМУ, КазГИК, КИУ и КГАУ. Об этом рассказали в Лиге студентов РТ.

По словам руководителя республиканской делегации Дилии Гасимовой, за два дня студенты Татарстана представляют на фестивале 31 номер по всем десяти направлениям: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт».

В театральном направлении Татарстан представлен пятью номерами, в вокальном направлении – четырьмя, в танцевальном – тремя, в инструментальном – четырьмя, в «Оригинальном жанре» – тремя, а в направлении «Мода» – тремя коллекциями. В направлении «Медиа» республику представляют четыре участника, в «Видео» – три участника, в направлении «Арт» – один участник. Вечером делегация представляет региональную программу силами 27 студентов.

В рамках конкурсной программы Татарстан поставил оригинальный художественный перформанс, погружающий зрителей в мир этнической культуры. Участники создали поэтичное действо, центральным персонажем которого выступает Луна, знакомящая зрителей с татарскими национальными традициями.

Особенностью перформанса стало современное прочтение этнических мотивов в сценических костюмах. Создатели пояснили, что специально отошли от прямого использования традиционных орнаментов, выбрав более сказочные варианты. Главной задачей постановки стало открытие богатства татарской культуры для зрителей со всей России через язык современного театрального искусства.

«Мы выступали с номером «О как?» – историей о двух детях, которые не могут решить, кто должен выполнить поручение матери. Поскольку мы уже показывали этот номер на гала-концерте Республики Татарстан, сильного волнения не было – материал был изучен на сто процентов. Но когда вышли на сцену, по телу пробежала дрожь. После выступления поняли: мы выложились на максимум, сублимировали весь наш труд, который вкладывали в этот номер на протяжении последних восемь месяцев», – рассказал о другой постановке участник театрального направления Айнур Тимергалиев.

Режиссер региональной программы Руслан Фехрединов отметил, что она посвящена поэту-герою Мусе Джалилю. «Центральное место в сюжете занимает история создания им его бессмертных произведений – «Моабитских тетрадей», которые после войны чудом попали в Советский Союз. Именно они стали главным доказательством его героизма и посмертной реабилитации, так как до этого он долгое время считался предателем», – объяснил он.

Все трансляции и ежедневные видеоролики фестиваля будут размещены на видеохостинге «VK Видео» и в сообществе программы «Студвесна» Российского союза молодежи во «ВКонтакте» – официальной социальной сети фестиваля.

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» – самый масштабный студенческий творческий фестиваль в России, который проводится ежегодно с 1993 года и является флагманским проектом программы поддержки и развития молодежного творчества «Студвесна».

Учредителями и организаторами фестиваля в 2025 году выступают Министерство науки и высшего образования РФ, общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи» и Правительство Татарстана в лице Министерства по делам молодежи РТ. Фестиваль проходит при организационной и информационной поддержке Министерства культуры РФ и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи).