За два дня татарстанцы перевели мошенникам более 20 млн рублей

За два дня в полицию обратились 19 жителей Татарстана с заявлениями о мошенничестве. Общая сумма ущерба от действий аферистов составила около двадцати миллионов рублей.

К примеру, 40-летняя архитектор одной из государственных проектных организаций поверила мошеннику, который по телефону сообщил ей о якобы несанкционированном снятии денег с ее счетов. Под руководством незнакомца по телефону, она перевела более 1,6 миллиона рублей якобы на безопасный счет – в действительности же на карту злоумышленника.

Аналогичным способом мошенники выманили около двух с половиной миллионов рублей у 50-летнего преподавателя одного из казанских училищ.

Пенсионерка из Казани решила вложить в инвестиции накопленные за годы средства и перевела на счет, указаный «финансовыми аналитиками», более 3,2 миллиона рублей. Номера аферистов, похитивших деньги у пожилой женщины, зарегистрированы в Литве и Великобритании.

Во время отпуска в Сочи 29-летнему челнинцу позвонили якобы сотрудники банка, которые сообщили, что на его имя оформили кредит на 4,5 миллиона рублей. Они сразу пообещали «помочь» молодому человеку: для этого под их руководством он оформил займ на эту же сумму, чтобы якобы перекрыть кредит, и перевел все деньги злоумышленникам. Подобными уловками аферисты похитили более 1,8 миллиона рублей у 58-летней жительницы Казани.

В пресс-службе МВД по РТ напоминают, что мошенники каждый день придумывают новые схемы обмана. Будьте бдительны и не переводите деньги сомнительным лицам. Всегда перепроверяйте поступающую вам информацию от незнакомцев.