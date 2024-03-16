За два дня ситуационный центр в Татарстане получил более 4 тыс. сообщений от наблюдателей

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За два дня в ситуационный центр ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Татарстане поступило от наблюдателей более 4 тыс. сообщений, связанных с ситуацией на избирательных участках. Об этом сообщил эксперт ассоциации Тимур Какохо в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа».

«Мы провели большую работу по подготовке наблюдателей, мы их обучили. Вчера получили около 3 тыс. сообщений от наблюдателей от Общественной палаты Татарстана. Сегодня к обеду еще около 1,2 тыс. сообщений от них поступило», – рассказал спикер.

Он добавил, что мониторинговая группа ситуационного центра изучает сообщения в медиапространстве, социальных сетях, на различных интернет-ресурсах о возможных нарушениях. Это делается для того, чтобы выявить «недобросовестных участников избирательного процесса», уточнил эксперт.

«Есть группа из 25 человек, представителей ситуационного центра, которые каждые три часа получают от наблюдателей всю информацию. Например, наблюдатели пришли на избирательные участки, прислали нам фото- и видеоматериалы, свидетельствующие, что участки открылись вовремя, граждане голосуют», – отметил он.

По словам Какохо, представители ситуационного центра обнаружили информацию о том, что на избирательном участке проводится опрос граждан. Об этом сообщили наблюдателю, который сделал замечание нарушителю, после чего тот удалился.

«Никто не вправе осуществлять контроль над волеизъявлением граждан при помощи опроса на избирательном участке. Нельзя проводить экзитпол на территории избирательных участков, это законодательно запрещено, только на выходе», – подчеркнул спикер.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).